Чоловік, що стріляв у Вороненкова, помер у лікарні – МВС

Чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, помер у лікарні, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він зазначив, що наразі правоохоронці встановили особу нападника, однак деталі не озвучував.

Як раніше повідомив на брифінгу генеральний прокурор України Юрій Луценко, при затриманому були документи громадянина України, чи справжні вони, на той момент було невідомо.

За даними поліції Києва, близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє поранені. Пізніше з’ясувалось, що вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник, їх доправили до лікарні.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.