Суд у Криму продовжив на 3 місяці арешт Чийгозу

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Росією Криму продовжив на три місяці арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, повідомив адвокат Микола Полозов.

За словами адвоката, утримання Чийгоза під вартою продовжили від 8 квітня до 8 липня за клопотанням прокурора.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року і звинуватили в організації масових заворушень. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза суд анексованого Криму розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як на закритому засіданні суд розділив цю справу на дві – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі. Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень, а Мустафу Дегерменджі й Алі Асанова – в участі в них.