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23 Березень 2017, Київ 18:08
Новини | Міжнародні

У Бельгії повідомили про арешт чоловіка, що намагався таранити людей автом

Одна з торговельних вулиць Антверпена, «діамантовий квартал» (архівне фото)

Одна з торговельних вулиць Антверпена, «діамантовий квартал» (архівне фото)

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У Бельгії поліція повідомила про затримання чоловіка, який, як вважають, намагався в’їхати автом у людей у місті Антверпені.

За повідомленням, авто з французькими номерами проїхало на червоне світло і на великій швидкості рушило в багатолюдний торговельний квартал, але його вдалося зупинити. Про можливих потерпілих не повідомляють.

За словами бельгійської прокуратури, затриманий – громадянин Франції північноафриканського походження, мешканець Франції.

В авті знайшли ножі, рушницю і балон із невідомою рідиною.

Попереднього дня, в середу, в Бельгії вшанували перші роковини двох терактів у Брюсселі, внаслідок яких загинули 32 людини.

Того ж дня у Великій Британії, в Лондоні, нападник таранив автом перехожих на мості в центрі Лондона й потім зарізав ножем працівника поліції охорони британського парламенту й був убитий у відповідь; унаслідок цього нападу загинули наразі три людини і близько 40 були травмовані, серед них громадяни принаймні 11 країн; число загиблих іще може зрости через критичний стан кількох потерпілих. Відповідальність за цей напад узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», хоча його причетність наразі не підтверджена.

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