Пожежа на складі боєприпасів у Балаклії може тривати до семи днів – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що ситуацію з пожежею і вибухами на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області може тривати від трьох до семи днів.

За його словами, наразі вибухами охоплено близько половини території артилерійських арсеналів.

«Пошкоджено близько половини самого арсеналу, ми бачимо, що нам необхідно ще кілька днів, від трьох до семи днів може тривати ситуація», – сказав прем’єр 23 березня у Харківській області.

Він додав, що очікує від Харківської обласної державної адміністрації звернення до уряду про виділення додаткових коштів із резервного фонду державного бюджету. Гройсман наголосив, що необхідні кошти швидко нададуть.

«Сьогодні причини розглядаються від диверсії, яка не виключена, до недбалості, яку також потрібно перевірити. Що стосується захисту цього складу, то можливо сказати, що технічно склад був достатньо добре забезпечений, облаштований. Тому ще більше у нас виникає запитань, що саме відбулося, що стало причиною», – заявив керівник уряду.

Вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкове поранення у скроню отримала жінка, яку госпіталізували.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство. За його словами, за даними свідків, перед пожежею на складі було чути гудіння безпілотника, а потім почалися вибухи.

З довколишніх населених пунктів евакуюють людей. Влада повідомила про майже 20 тисяч евакуйованих.