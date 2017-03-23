Рішення російського суду щодо Чийгоза є нікчемним – Беца

Речниця МЗС України Мар’яна Беца назвала справу щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза сфабрикованою, а рішення підконтрольного Кремлю суду Криму щодо його арешту – нікчемним. Про це вона написала у Twitter.

Раніше адвокат Чийгоза Микола Полозов повідомив, його підопічному продовжили арешт ще на три місяці – до 8 липня.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року і звинуватили в організації масових заворушень. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза суд анексованого Криму розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як на закритому засіданні суд розділив цю справу на дві – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі. Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень, а Мустафу Дегерменджі й Алі Асанова – в участі в них.