У Дніпрі поліція обіцяє твердо реагувати на перекриття руху протестувальниками

Поліція провела профілактичні бесіди з найактивнішими учасниками акцій з перекриття руху транспорту в Дніпрі 21 та 22 березня, нікого поки не затримували, повідомив журналістам начальник патрульної поліції міста Володимир Богоніс.

За його даними, якщо ситуація повториться і цього вечора, поліція буде застосовувати рішучіші засоби: мітингувальників, які блокуватимуть рух транспорту, обіцяють затримувати. У разі необхідності може бути залучений резервний батальйон поліції, зазначив Богоніс.

«Ми не дамо порушувати правила дорожнього руху, давайте шукати інші шляхи вирішення проблем», – закликав він.

Тим часом у Дніпровській мерії повідомили, що міськрада не має намірів розраховуватись з електропостачальниками за борги жителів гуртожитків бюджетними коштами. Як зазначив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, виходом із ситуації було б встановлення лічильників електрики в кожній кімнаті, щоб сумлінні платники не залежали від боржників.

У Дніпрі у вівторок та в середу ввечері жителі гуртожитків перекривали одну з найбільших магістралей міста – Слобожанський проспект, протестуючи проти знеструмлень. У результаті утворилась велика тиснява.

За словами протестувальників, таким чином вони домагаються відновлення електропостачання їхніх гуртожитків, знеструмлених за борги. За словами учасників акції, за послуги електропостачання вони розраховуються за показниками загального лічильника, розподіленими на всіх жителів гуртожитку, частина їхніх сусідів за послуги не сплачує, таким чином сумлінні платники стають заручниками ситуації.

Схожі акції жителі гуртожитків мають намір проводити щовечора.

Раніше в енергопостачальній компанії «ДПЕК Дніпрообленерго» повідомили, що одне з найбільших КП «Житлосервіс-5», яке обслуговує 58 гуртожитків, заборгувало загалом за спожиту електрику майже 1,7 мільйона гривень, і компанія «змушена частково обмежити постачання електроенергії».