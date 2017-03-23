За добу 23 березня поранили трьох українських військових – штаб АТО

Обстріли українських позицій тривають на всіх напрямках, трьох військових було поранено, повідомляють у штабі української воєнної операції на Донбасі.

Всього у штабі зафіксували 43 випадки відкривання вогню, зокрема, із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

В угрупованні «ДНР» заявляють про 63 випадки порушення режиму припинення вогню, зокрема, за їхньої інфорамцією, поранено цивільних чоловіка і жінку.

У той же час угруповання «ЛНР» заявляють про обстріли Луганська з боку міста Щастя. Всього, за їхніми даними, було 6 випадків порушення режиму тиші, одного представника угруповання було поранено.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.