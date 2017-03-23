Чільник «Єдиної Росії» заявив про відсутність планів визнавати угруповання «ДНР» і «ЛНР» «у даний момент»

У Росії один із чільних діячів прокремлівської партії «Єдина Росія» Борис Гризлов заявив, що в його країні немає планів визнавати угруповання «ДНР» і «ЛНР» «у даний момент».

Як сказав голова вищої ради «Єдиної Росії» на зустрічі з регіональним партактивом у Казані, Росія наразі «намагається працювати за мінськими домовленостями», які передбачають «особливий статус» окупованих нині частин Донбасу у складі України.

Так само він нагадав, що рішення Росії визнавати деякі документи, видані громадянам України на території окремих районів Донецької й Луганської областей України, діє тимчасово – до виконання мінських домовленостей.

Підтримувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні терористичними, претендують на «державність» захоплених ними частин Донбасу і мають у своїх назвах слово «республіка», хоча є не «республіками», а незаконними збройними формуваннями, що діють за підтримки військ Росії.

Росія вимагає від України якнайшвидше виконати політичну частину мінських домовленостей, що передбачає, зокрема, проведення на цих територіях місцевих виборів і так званий «особливий статус» для них, але відмовляється виконувати безпекову частину, що передбачає, зокрема, припинення бойових дій, виведення всіх іноземних військ і озброєнь і роззброєння незаконних збройних формувань. У Києві наголошують, що без виконання безпекової частини перехід до виконання політичної неможливий.