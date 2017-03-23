У Запоріжжі селяни протестували під Держгеокадастром проти «обезземелення»

Під стінами головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області відбулася акція протесту, організована Михайлівською районною радою, у якій взяли участь понад 300 чоловік. До акції також долучилися селяни та фермери з Приморського, Василівського, Приазовського та Токмацького районів області.

Учасники акції протестували проти передання землі, виділеної їм у користування місцевими радами у 1990-х роках, іншим особам. Активісти заявляють, що такі випадки набули поширення по всьому регіону, а також повідомляють про факти хабарництва з боку працівників державної установи. Протестувальники вимагають скасувати прийняті Держгеокадастром без погодження з місцевими радами рішення про виділення конфліктних ділянок землі, а також узаконити користування селянами землею, переданою їм раніше рішеннями місцевих рад для ведення особистого підсобного господарства.

«За останні 4-5 років ніхто з селян не отримав землю для ведення фермерського господарства. І точкою кипіння стала ситуація у Михайлівському районі, коли виділені соціальній сфері землі для ведення особистого підсобного господарства почали дерибанити. І коли на ці невеличкі ділянки заїхали плуги і переорали людям люцерну, буряки, картоплю, дійшло до того, що в перше в історії протестного руху було прийнято рішення органом місцевого самоврядування – Михайлівською районною радою повести мирне пікетування Держгеокадастру», – розповів голова організації «Аграрного союзу України» у Запорізькій області Анатолій Тиховод.

Виконувач обов’язків голови головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області Яна Дикобаєва під час мітингу звернулася до учасників мітингу з проханням передати до керівництва установи всі наявні документи та свідчення про факти хабарництва у питаннях виділення землі. Чиновниця повідомила, що в управлінні буде запроваджено спеціальну «гарячу лінію» з питань корупції, а також що частина рішень по конфліктним земельним ділянкам наразі вже скасували.

«Скасовано рішення – це був дозвіл, наданий на 64 гектари. Він визнаний таким, що втратив чинність у зв’язку з рішенням сесії (Михайлівської районної ради – ред.) та конфліктом. Що стосується тих прийнятих рішень, по яких вже зареєстровано право власності, я, на жаль, не маю права їх скасовувати. Вони можуть бути скасовані лише в судовому порядку», – пояснила Дикобаєва.

16 березня НАБУ провело обшуки та відкрило провадження за фактом використання службовими особами головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державі на суму близько 115 мільйонів гривень