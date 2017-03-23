Британія: поліція назвала ім’я нападника в Лондоні

У Великій Британії поліція столичного регіону Лондона повідомила, що підозрюваним призвідником нападу у столиці в середу був 52-річний британський громадянин Халід Масуд, який народився у Британії. Він також користувався кількома іншими іменами.
Як мовиться в заяві поліції, останнім часом він не був об’єктом жодного з розслідувань, і щодо його можливих планів здійснити теракт не було ніяких даних.
У поліції додали, що вже знали Масуда, який раніше притягався до відповідальності за іншими звинуваченнями – у фізичних нападах, включно з заподіянням важких тілесних ушкоджень, у володінні наступальною зброєю чи в масових заворушеннях, – але його ніколи не судили за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом. Уперше його судили 1983 року за заподіяння шкоди, востаннє 2003 року за носіння ножа.
Халіда Масуда застрелила поліція в центрі Лондона в середу після того, як він автом давив перехожих на мості, а потім ножем зарізав працівника поліції охорони британського парламенту. Внаслідок цього нападу загинули наразі три особи – працівник поліції і двоє перехожих, – але число загиблих може зрости, бо сім із травмованих перебувають у критичному стані. Потерпіли внаслідок нападу близько 40 людей із принаймні 11 країн, громадян України серед них немає. Наразі повідомили, що один із загиблих перехожих – громадянин США. Також загинула британська громадянка.
Відповідальність за напад узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», яке заявило, що нападник був одним із його «воїнів». Ця заява наразі не підтверджена.
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