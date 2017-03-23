Кириленко: Трансляція виступу Самойлової на «Євробаченні» порушує українське законодавство

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко вважає протизаконною трансляцію на українських каналах виступу на «Євробаченні» конкурсантки від Росії Юлії Самойлової. Про це Кириленко написав у мікроблозі Twitter.

Він зазначив, що гастолі та телепередачі за участі персон нон-ґрата в Україні заборонені, вказуючи на те, що Самойловій заборонили в’їзд в Україну через її виступи у Криму після анексії.

«Рішення – у зміні учасника від Росії. А Європейський мовний союз політизує конкурс», – наголосив віце-прем’єр.

У Європейському союзі мовлення, який є співорганізатором щорічних конкурсів популярних пісень «Євробачення», заявили 23 березня , що росіянка Юлія Самойлова могла б виступити на конкурсі через супутниковий зв’язок із Росії у другому півфіналі, а в разі проходження до фіналу – і в фіналі.

Раніше в середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

У Європейському союзі мовлення тоді заявили, що мусять поважати закони країни, яка приймає конкурс. Але там також висловили «глибоке розчарування» рішенням України.

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.

Раніше Україна вже вживала обмежувальних заходів до російських артистів, які виступали у Криму після окупації півострова.