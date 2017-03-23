У Міноборони повідомили про зниження інтенсивності вибухів на артскладах під Балаклією

У Міністерстві оборони України повідомили з посиланням на представника Генерального штабу Збройних сил, що станом на 18-у годину інтенсивність вибухів на охоплених пожежею складах боєприпасів біля Балаклії в Харківській області зменшилася.

Це дає змогу оцінити масштаби події і готуватися починати локалізацію пожежі, мовиться в повідомленні.

Раніше в середу про те, що детонація на складах зменшилася, повідомив радник міністра оборони і радник президента України, волонтер Юрій Бірюков. «Почали працювати танки – пробивають дорогу, підтягують спецтехніку», – написав він у фейсбуці.

Також, за його даними, на артилерійських складах біля Балаклії, де триває пожежа й вибухи, майже половина того, що зберігається, – компоненти знятих із озброєння боєприпасів, які розбирали. Зокрема, за його словами, ракети, хаотичні старти й вибухи яких видно на відеозаписах, – це ракети від зенітно-ракетних комплексів «Куб», які в Україні зняті з озброєння.

Бірюков додав, що загалом на складах не було «ні 175 тисяч тонн, ні 125 тисяч тонн» боєприпасів, як заявляли раніше, – а «набагато менше», і плутанина пов’язана саме з наявністю цих знятих із озброєння компонентів.

Крім того, наголосив він, унаслідок пожежі вигоріли зовнішні майданчики зберігання, а заглиблені бетонні бункери-капоніри, де й зберігається «найголовніше, що було ціллю диверсії», – далі тримаються.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів біля Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. Наразі говорять про одну поранену жінку. З околиць бази радіусом у 10 кілометрів евакуювали майже 20 тисяч людей. Узяти пожежу під контроль наразі не вдалося, вона охоплює близько половини території складів. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії недбалості. Міністр оборони Степан Полторак заявив, що пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України.