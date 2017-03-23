В Афганістані таліби зайняли важливий район після відступу урядових сил

В Афганістані бойовики ісламістського руху «Талібан» без бою зайняли стратегічно важливий район на півдні країни після відступу урядових сил, повідомляють місцеві посадовці.

Як сказав речник губернатора провінції Гельманд, у якій це сталося, афганські сили здійснили «тактичний відхід» із райцентру Санґін однойменного важливого району із метою «уникнути жертв серед цивільних».

Речник талібів Карі Юсуф Ахмаді заявив, що їхні сили захопили райвідділ поліції і військову частину зі значними кількостями озброєння, які залишили при відступі урядові війська.

Але інший афганський посадовець додав, що за підтримки США був здійснений повітряний удар по залишеному озброєнню, який знищив його.

У районі Санґін зосереджена найбільша частина виробництва опію в Афганістані, він займає стратегічно важливе розташування між річкою Гельманд і сусідньою провінцією Кандагар.

Цей район є місцем запеклих боїв із талібами вже роками, з самого часу скинення влади талібів в Афганістані 2001 року. В боях за Санґін загинуло більше американських і британських солдатів, ніж у будь-якому іншому з близько 400 районів у провінціях Афганістану. 2013 року міжнародні сили передали відповідальність за цей район владі Афганістану.

За оцінками США, нині влада Афганістану контролює менш ніж 60 відсотків території країни.