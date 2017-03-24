У штабі АТО повідомляють про ускладнення ситуації на Донбасі: 94 обстріли, 3 поранених солдати

У прес-центрі штабу АТО у п’ятницю повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі збільшили до 94 кількість обстрілів за минулу добу, в результаті чого поранень зазнали троє українських військовослужбовців. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних Сил України. Порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська обстрілювали українських захисників зі зброї калібром понад 100 міліметрів. Вогневі контакти відбувалися вздовж всієї лінії розмежування», – повідомили у штабі.

Найбільше вогневих ударів бойовиків було під Авдіївкою та шахтою Бутівка, поблизу Широкина та Мар’їнки.

«Аби знизити вогневу активність ворога українські воїни неодноразово відкривали вогонь у відповідь», – додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілах околиць Ясинуватої упродовж минулої доби. А луганські сепаратисти повідомили про 5 фактів порушення режиму тиші українською стороною упродовж 23 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.