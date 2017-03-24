США запропонували екс-міністрові фінансів України Яресько вивести Пуерто-Ріко з фінансової кризи

США запропонували екс-міністрові фінансів України Наталії Яресько посаду виконавчого директора Ради з фінансового управління і контролю для Пуерто-Ріко, щоб вона допомогла цьому карибському острову вийти з фінансової кризи.

«Ситуація в Україні три роки тому, як і в Пуерто-Ріко сьогодні, була близька до катастрофічної, але вона (Наталія Яресько – ред.) працювала із зацікавленими сторонами щодо залучення необхідних реформ, які відновили довіру країни та її громадян до економічної життєздатності і реінвестування. Саме це потрібно сьогодні Пуерто-Ріко», – сказав голова Ради з фінансового управління і контролю для Пуерто-Ріко Хосе Карріон.

За його словами, Єресько буде відповідальна за те, щоб домогтися збалансованого бюджету Пуерто-Ріко протягом чотирьох років і повторного входження на ринки капіталу після того, як кредитні рейтингові агентства знизили борг острова до небажаного статусу.

Сама Наталія Яресько на сторінці у Facebook повідомила, що для неї «велика честь» прийняти нову посаду. Вона додала, що призначення відбулося 22 березня.

«Я буду продовжувати свою роботу з розвитку ціннісно-орієнтованого лідерства в Україні на посаді Голови ради директорів Аспен Інституту в Києві. Я також залишаюсь членом Дорадчої ради Львівської бізнес-школи Українського католицького університету та почесним членом-нерезидентом Атлантичної Ради», – додала Яресько.

Наталія Яресько, яка народилася в родині українських іммігрантів у Чикаго, обіймала посаду міністра фінансів України з грудня 2014 року до квітня 2016-го. Вона раніше працювала в Державному департаменті США і фонді Horizon Capital. Як міністр фінансів України, вона допомогла домовитися про угоду щодо реструктуризації боргу країни на 15 мільярдів доларів.

На новій посаді Яресько отримуватиме 625 тисяч доларів зарплатні на рік. Поки до червня вона буде координувати свою роботу раз на місяць із України. Усі перельоти і проживання в готелі оплачуватиме Пуерто-Ріко.