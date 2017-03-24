Сотні африканських мігрантів мало не потонули в Середземному морі, 5 людей загинули

Сотні африканських мігрантів мало не потонули в Середземному морі 23 березня після того, як рятувальні човни благодійної організації виявили неподалік берегів Лівії два частково затонулі гумові човни. З води вилучили тіла п’яти загиблих.

Агентство у справах біженців ООН заявило, що «глибоко стурбоване» ситуацією.

За даними рятувальників, на надувних човнах було по 120-140 мігрантів. Загиблими виявилися африканські чоловіки віком від 16 до 25 років.

Близько 6000 людей підібрали координовані Італією рятувальні катери з кінця минулого тижня, в результаті чого кількість мігрантів, які потрапили в країну з початку року склала майже 22 тисячі. Це значне збільшення в порівнянні з попередніми роками.

Міжнародна організація з міграції зареєструвала 559 випадків смертей в Середземному морі станом на цей рік. Близько 5 тисяч – загинули минулого року.