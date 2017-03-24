На складах у Балаклії ще спостерігаються вибухи різної інтенсивності – ДСНС

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 7:00 24 березня на території військового арсеналу біля Балаклії в Харківській області продовжують спостерігатися вибухи різної інтенсивності.

«Напередодні вдалося ліквідувати до 20 локальних пожеж», – повідомив Радіо Свобода помічник начальника харківського обласного управління ДСНС Ігор Лупантін.

За даними ДСНС, до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено понад тисячу людей. На місці працює 9 піротехнічних бригад.

Напередодні ввечері у Міноборони повідомили про поступове зниження інтенсивності пожежі.

У ніч на 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкового поранення у скроню зазнала жінка, яку госпіталізували. З довколишніх населених пунктів почали евакуйовувати людей – майже 20 тисяч, за даними влади.

В уряді не виключили, що ситуація з пожежею і вибухами на складі боєприпасів у Балаклії може тривати до семи днів. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.