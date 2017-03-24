Молдова не отримала від Росії відповіді на скаргу про саботаж розслідування справи «Ландромат» – Канду

Молдова не отримала жодної офіційної відповіді від Росії на скарги, що члени апарату безпеки Росії саботували своє розслідування справи з відмивання грошей, повідомив спікер парламенту Андріан Канду 23 березня.

За його словами, Молдова бойкотуватиме засідання парламентів СНД наступного тижня в Санкт-Петербурзі, тому що Кишинів від 9 березня так і не отримав жодної офіційної відповіді від Росії на скаргу.

«Офіційна делегація парламенту Республіки Молдова не братиме участі в роботі Асамблеї СНД. Парламент не виділить кошти для участі», – заявив Канду про реакцію Кишинева на дії Москви.

За даними розслідування, Молдова стала частиною масштабної операції з відмивання понад 22 мільярдів доларів, які було виведено з Росії упродовж 2011-2014 років в результаті схеми за участю ФСБ. У Молдові гроші йшли з Росії через «Молдіндконбанк», з якого потім кошти переводились на закритий у 2016 році латвійський банк. Операцію з виведення грошей назвали «Ландроматом» – «фінансовою пральнею».

Молдова звинувачує російських силовиків у перешкоджанні розслідуванню справи, зокрема і через організовані останнім часом посилені перевірки на кордоні офіційних осіб з Молдови. Російська сторона заперечує ці звинувачення і заявляє про готовність до «конструктивної співпраці».