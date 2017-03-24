Сенатори США представили законопроект про нові санкції щодо Ірану

Сенатори від обох основних партій США представили 23 березня законопроект, який зобов’язує Білий дім посилити санкції щодо Ірану через його запуски балістичних ракет та інші неядерні військові дії. Автором законопроекту стали керівники Комітету у закордонних справах Сенату разом з сімома сенаторами від Республіканської та Демократичної партій.

Документ передбачає більш жорстку позицію стосовно Тегерана, яку, як вважають, займає президент Дональда Трампа. Очікується, що документ отримає схвалення в Сенаті.

«Сполучені Штати повинні говорити одним голосом у питання приведення Ірану до відповідальності за продовження ним мерзенних дій по всьому світу в якості провідного державного спонсора тероризму», – заявив сенатор-демократи Роберт Менендес.

Голова Комітету у закордонних справах республіканець Боб Коркер, у свою чергу, заявив, що законопроект спрямований проти «дестабілізуючих дій» Ірану, які загрожують союзникам США на Близькому Сході.

Законопроект передбачає обов’язкові санкції для всіх, хто має відношення до балістичних ракет Ірану.В разі вступу в дію обмежень, вони також поширюватимуться на іранський Корпус вартових ісламської революції. Персональні санкції, вже введені через, як стверджують США, підтримку Тегераном тероризму. Документ також вимагає від президента США заморозити активи будь-яких фізичних чи юридичних осіб, що беруть участь в діяльності, що порушує ембарго ООН на поставки зброї до Ірану.

Іран раніше заявив, що посилення неядерних санкцій порушує норми угоди 2015 року, укладеної Тегераном зі світовими державами.

У лютому адміністрація Дональда Трампа ввела санкції щодо 25 фізичних та юридичних осіб в Ірані. У Білому домі це назвали лише «першими кроками» у відповідь на повторне випробування Іраном балістичних ракет.