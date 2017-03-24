Анкара викликала повіреного у справах Росії через вбивство турецького солдата в Сирії

МЗС Туреччини викликало 23 березня повіреного у справах Росії, щоб висловити стурбованість після загибелі турецького солдата снайперським пострілом з території, утримуваними курдами у Сирії, де спостерігається активність російських сил.

Туреччина викликала Сергія Панова, тому що Москва відповідальна за моніторинг припинення вогню в прикордонній зоні, де інцидент стався, повідомили в турецькому МЗС.

Анкара повідомила, що передала Москві стурбованість збільшенням військової присутності Росії в сирійських курдських районах і зажадали закриття офісу YPG у Москві. Туреччина розглядає Загони народної самооборони як терористичне угруповання.

В турецькому МЗС вказали також на свою стурбованість розміщенням останнім часом фотографій, на яких російські військові зображені разом з курдськими Загони народної самооборони.

Водночас офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сергія Панова Анкара викликала «для обговорення сирійського врегулювання».

Турецькі військові були обстріляні на північно-західному кордоні Сирії в районі Афрін, контрольованими Загони народної самооборони (YPG), в результаті чого 22 березня загинув турецький військовослужбовець.