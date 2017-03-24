Росія: у Чечні через напад на військову частину загинули 6 військових

Російські ЗМІ у п’ятницю повідомляють, що минулої ночі шестеро військовослужбовців Росгвардії загинули і шестеро нападників були вбиті в результаті нападу на військову частину в Чечні.

Повідомляється, що група бойовиків спробувала прорватися на територію частини Росгвардії в станиці Наурській. У нападі взяли участь вісім осіб, шістьох з яких убили, двом вдалося втекти.

За попередніми даними, є і поранені серед російських військових.

На території частини запровадили режим повної бойової готовності. Відповідальності за напад поки ніхто на себе не взяв.

Населена переважно мусульманами Чечня була зруйнована двома пострадянськими війнами. Насильство відтоді зменшилося, але ісламістський повстанський рух зберігається як в Чечні, так і в інших регіонах Північного Кавказу.