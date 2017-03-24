Сапери почали розмінування території біля військових складів у Балаклії – Міноборони

У Міністерстві оборони заявляють, що сапери почали розмінування території поруч із майданчиками з озброєнням у Балаклії Харківської області.

«На місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України. Зараз вони почали розмінування території, що прилягає до майданчиків з озброєнням, і перебувають у готовності до розмінування території складів», – йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства.

За даними відомства, станом на 8:00 п’ятниці інтенсивність вибухів на складах з озброєнням у Балаклії значно зменшилася.

Сьогодні вранці була проведена авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі, додають в Міноборони.

Раніше у Службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 7:00 24 березня на території військового арсеналу біля Балаклії продовжують спостерігатися вибухи різної інтенсивності.

У ніч на 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкового поранення у скроню зазнала жінка, яку госпіталізували. З довколишніх населених пунктів почали евакуйовувати людей – майже 20 тисяч, за даними влади.

В уряді не виключили, що ситуація з пожежею і вибухами на складі боєприпасів у Балаклії може тривати до семи днів. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.