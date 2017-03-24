Чечоткін: під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено загиблу жінку

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено загиблу жінку.

«Пізно увечері під час обстеження житлового сектору під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 51-го року народження», – сказав він під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Також Чечоткін з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я повідомив, що також внаслідок влучання снаряда у оселю, осколкове поранення голови отримала жінка 1962-го року народження.

У ніч на 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За даними ДСНС, станом на 7:00 24 березня на території військового арсеналу біля Балаклії продовжують спостерігатися вибухи різної інтенсивності.

Раніше повідомлялося, що жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкового поранення у скроню зазнала жінка, яку госпіталізували. З довколишніх населених пунктів почали евакуйовувати людей – майже 20 тисяч, за даними влади.

В уряді не виключили, що ситуація з пожежею і вибухами на складі боєприпасів у Балаклії може тривати до семи днів. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.