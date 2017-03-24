Картка депутата Антона Геращенка голосувала, поки він був в Австрії ー «Схеми»

Картка народного депутата України з фракції «Народний фронт» Антона Геращенка 22 лютого 2017 року голосувала у парламенті, у час, коли він, відповідно до інформації апарату Верховної Ради, був у відрядженні в Австрії. Це стало можливим тому, що за нього кнопку натискав його колега по фракції Тарас Кремінь. Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Так, зокрема, сайт парламенту свідчить, що Геращенко проголосував «за» повернення до розгляду проекту постанови щодо парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні» (№5540). Але у відповіді Апарату ВР на запит «Схем» зазначено, що «народний депутат України Антон Геращенко з 22 по 25 лютого 2017 року перебував у відрядженні у Республіці Австрія (м. Відень) з метою участі у ХVI щорічній зимовій сесії ПА ОБСЄ».

Антон Геращенко підтвердив журналістам, що у ці дні офіційно був у відрядженні як член делегації в ОБСЄ і додав: «Моя картка не може голосувати без мене».

Однак, «Схеми» зафіксували, що насправді з місця Антона Геращенка того дня голосував його колега по фракції Тарас Кремінь. На відео помітно, що він голосує за сусіда ліворуч та з місця відсутнього Антона Геращенка. Рука депутата Кременя також потяглася до столу Миколи Княжицького, але проголосувати не встигла.

На запитання журналіста, чи вважає він порушенням закону голосування за іншого народного депутата, Кремінь заявив, що не буде обговорювати це.

Як зафіксували «Схеми», картку на робоче місце Антона Геращенка встановила член регламентного комітету парламенту, який має стежити за дотриманням правил, народний депутат з фракції «Народний фронт» Ірина Єфремова.

На запитання, чи не вважає вона такі дії введенням в оману громадськості, вона відповіла: «Я ніколи не вставлю картку, якщо я знаю, що людини не буде увесь день і якщо вона не буде голосувати».

Знімальна група програми «Схеми» два сесійні тижні поспіль знімальна усі голосування в парламенті.Журналісти зазначають, що «нерідко парламентську більшість у Верховній Раді формують лише картки народних депутатів, а не вони самі».