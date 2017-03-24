У Міноборони заявляють про початок ліквідації наслідків вибухів на складах в Балаклії

У Міністерстві оборони України заявляють про початок ліквідації наслідків вибухів на військових складах в Балаклії на Харківщині.

«Зараз суттєво зменшилась кількість вибухів. Зранку проведено повітряну і наземну розвідку. За їхніми результатами, можна казати про те, що етап локалізації завершено і ми, військові, приступаємо до етапу практичної ліквідації негативних наслідків», – сказав заступник міністра оборони Ігор Павловський, якого цитує прес-служба міністерства.

У ніч на 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За даними ДСНС, станом на 7:00 24 березня на території військового арсеналу біля Балаклії продовжують спостерігатися вибухи різної інтенсивності.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.

За даними влади, через вибухи з довколишніх населених пунктів почали евакуйовувати людей – майже 20 тисяч.

Сьогодні голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено загиблу жінку.