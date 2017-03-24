Луценко: силовики 23 березня провели обшуки у справі щодо розкрадання коштів під час Євро-2012

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що силовики 23 березня провели низку одночасних обшуків у справі щодо розкрадання коштів під час чемпіонату з футболу Євро-2012.

«Як доводять вилучені документи – крали з розмахом. Крок перший – заниження вартості при оформленні митних платежів. Наприклад: крісло, закуплене за 78 доларів у виробника, оформляли за ціною в 6 доларів. В результаті держава отримала перші мільйонні збитки. Крок другий – те саме крісло проганяли по ланцюжку підставних фірм і продавали НСК «Олімпійський» вже за 189 доларів. На арені 70 050 місць. Завищення державних видатків склало близько 8 мільйонів гривень», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

У 2012 році в Україні провели чемпіонат Європи з футболу. Досі з бюджету виділяються кошти на діяльність Нацагентства з питань підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року. За даними проекту Радіо Свобода #Точно, у 2016 році ці витрати становлять 92 163 гривні.