Спікер Ради Парубій каже, що не знає, скільки депутатів входять до коаліції – «Схеми»

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій каже, що достеменно не знає, скільки депутатів є на сьогодні у складі парламентської коаліції. Про це він заявив в інтерв’ю програмі «Схеми», спільному проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

«Не знаю, скільки членів коаліції є достеменно. Я цього не можу знати, у мене немає повноважень це визначати. Я можу тільки сказати по фракціях, які входять», – зазначив він.

Спікер розповів, що разом із двома провладними фракціями – «Блоком Петра Порошенка» та «Народним фронтом» – до коаліції входять ще 6 позафракційних депутатів разом із ним самим.

«Це є 141 депутатів з «Блоку Петра Порошенка», 81 депутат – «Народний фронт», а також 5 депутатів, кого я знаю, які просто мені про це говорили, вони є позафракційними: Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Єднак, Пташник, а нещодавно прочитав у пресі – це Андрій Денисенко. Скажімо, це є ті, які підтвердили», – розповів голова Верховної Ради.

На запитання журналіста про те, що, відповідно до Конституції, коаліцію формують лише цілі фракції, а на сьогодні у ній 6 позафракційних, голова Верховної Ради зауважив, що на момент створення коаліції ці депутати були у фракціях.

«Під час формування коаліції вони були членами фракцій і залишаються членами коаліції», – сказав Парубій.

В Основному законі зазначено, що до коаліції можуть входити лише фракції у повному складі. Утім, Конституційний суд України за часів президентства Віктора Януковича уточнив, що до коаліції можуть входити і окремі депутати.

«Це явище тоді назвали тушкуванням, мовляв депутатів як тушок в обмін на різні домовленості добирають у склад коаліції, щоб не розпускати парламент. Схоже, це явище практикується і в постмайданному парламенті, але тепер ще й список коаліціантів засекречений – якщо він взагалі існує», – йдеться в розслідуванні програми «Схеми» «Карткова коаліція» про неперсональне голосування.

Депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко вважає, що причина неперсонального голосування у малочисленності голосів у коаліції: «Тому що немає коаліції в тому складі, як декларується. Відповідно доголосовують або позафракційними, або з якихось провладних фракцій. Ці дають просто картки, самі не ходять. І, відповідно, ж погана дисципліна в сесійному залі».

Знімальна група програми «Схеми» два сесійні тижні поспіль знімальна усі голосування в парламенті. Журналісти стверджують, що «нерідко парламентську більшість у Верховній Раді формують лише картки народних депутатів, а не вони самі».