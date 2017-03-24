Марін Ле Пен в Москві заявила, що домагатиметься скасування санкцій щодо Росії

Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що домагатиметься скасування санкцій щодо Росії.

«Я завжди виступала за скасування санкцій, які вважаю контрпродуктивними. Я вважаю нехтуванням демократичних прав заборону парламентарям розмовляти один з одним. Сподіваюся, що я зможу відстояти позицію, згідно з якою ми скасували б «чорні списки», щонайменше, на території Франції», – сказала вона на зустрічі зі спікером Держдуми В’ячеславом Володіним у Москві.

Напередодні стало відомо, що Ле Пен відвідає Москву для обговорення російсько-французького співробітництва в боротьбі з тероризмом на запрошення Держдуми Росії. Зустріч Володіна і Ле Пен відбулася за місяць до першого туру голосування 23 квітня на президентських виборах у Франції.

Ле Пен вважається відвертим прихильником президента Росії Володимира Путіна і закликає до зближення з Росією. Кремль спростував повідомлення про те, що намагається вплинути на виборної кампанії виборів в Франції. Відносини Ле Пен з Росією виявилися в центрі уваги під час передвиборної кампанії в значній мірі через кредит в розмірі 9,7 мільйона доларів, який партія «Національний фронт» взяла у російському банку в 2014 році.