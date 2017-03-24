Поліція: кількість жертв нападу в Лондоні зросла до 4

У поліції заявляють, що кількість жертв нападу в Лондоні зросла до чотирьох, ще один з постраждалих помер у лікарні.

«Вночі ще одна людина померла в лікарні в результаті поранень, отриманих під час нападу. Хоча ми ще очікуємо формального підтвердження, вважаємо, що ним виявився 75-річний Леслі Родс. Співчуваємо родичам загиблого», – йдеться в повідомленні.

У поліції також зазначають, що станом на сьогодні ще дві людини, які постраждали внаслідок нападу, залишаються в лікарні в критичному стані.

«Щонайменше 50 людей отримали поранення, 31 з них має потребу в стаціонарному лікуванні. Це представники щонайменше 12 національностей», – зазначають британські силовики.

Напередодні у поліції повідомили дані про підозрюваного нападника: це був 52-річний британський громадянин Халід Масуд, який народився у Британії. Як вважають, він діяв наодинці. Поліція розслідує справу, виходячи з припущення, що він надихнувся ідеями ісламістського тероризму.

Халіда Масуда застрелила поліція в центрі Лондона 22 березня після того, як він автом давив перехожих на мості, а потім з ножем напав на працівника поліції охорони британського парламенту.

Тоді повідомлялося, що внаслідок нападу загинули три особи – працівник поліції і двоє перехожих. Потерпіли внаслідок нападу близько 40 людей із 12 країн, громадян України серед них немає. За повідомленнями, один із загиблих перехожих – громадянин США, також загинула британська громадянка.

Відповідальність за напад узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», яке заявило, що нападник був одним із його «воїнів», який здійснив операцію «у відповідь на заклик» обирати за ціль громадян країн, що беруть участь у міжнародній коаліції проти угруповання. Ця заява наразі не підтверджена.