Порошенко: співробітники СБУ у 2016 році запобігли скоєнню 30 терактів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що співробітники Служби безпеки України минулого року запобігли скоєнню 30 терактів і затримали 56 учасників диверсійно-розвідувальних груп.

«Лише за минулий рік СБУ попередила понад 30 терористичних атак, затримала 56 терористичних та диверсійно-розвідувальних груп», – сказав він під час урочистих заходів з нагоди 25-річчя створення Служби безпеки України.

Порошенко також заявив, що незабаром Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки України (СБУ) з використанням стандартів НАТО.

Відповідно до законодавства, СБУ здійснює захист державного суверенітету, територіальної цілісності, оборонно гопотенціалу України, захист інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб. Також серед завдань СБУ – попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки

людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки.