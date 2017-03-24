ГПУ: повідомили про підозру заступнику мера Харкова Кернеса

Генеральна прокуратура заявляє про повідомлення про підозру заступнику міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган, чиновницю підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями «шахрайство», «зловживання владою або службовим становищем» Кримінальний кодекс України.

«Ця службова особа, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та у підпорядкованих їх структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їх членів», – написала Сарган на своїй сторінці в Facebook.

У прокуратурі зазначають, що внаслідок «протиправних дій» цієї службової особи, члени обслуговуючих кооперативів шляхом обману отримали у власність земельні ділянки, розташовані на території м. Харкова загальною площею понад 25 гектарів вартістю понад 128 мільйонів гривень.

У Генпрокуратурі не уточнюють прізвища чиновниці.

Заступником міського голови Харкова з питань містобудування, архітектури та земельних питань є Тетяна Овіннікова.

У вересні минулого року у Харкові силовики провели низку обшуків, зокрема, слідчі дії проводилися в готелі «Національ», де проживає мер Харкова Геннадій Кернес, а також у приміщенні Харківської міськради, будинку родини народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна.

У ГПУ тоді повідомляли, що слідча група шукала документи з організації схеми з розкрадання 654 гектарів землі Харкова на суму 4 мільярди гривень. Йдеться про створення 63 житлово-будівельних кооперативів, засновниками яких були близькі родичі або наближені до них особи, та передачу земель комунальної власності у кооперативну власність за безпосередньою участю начальників департаментів міської ради.

За інформацією Генеральної прокуратури, махінації з землею тривали впродовж 2008 – 2010 років. У цей період Михайло Добкін обіймав посаду міського голови, а Геннадій Кернес був секретарем міської ради. Добкін і Кернес назвали справу політичним замовленням. Генпрокурор Юрій Луценко тоді спростовував політичне підґрунтя справи.