Результати перевірки декларацій президента та міністрів будуть наприкінці квітня – НАЗК

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький заявляє, що результати перевірки декларацій президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та міністрів стануть відомі наприкінці квітня.

За його словами, зараз фінансовий департамент здійснює перевірку декларацій в плановому порядку 24-хвищих посадових осіб.

Орієнтовною датою отримання перших результатів в НАЗК називають 23 квітня.

В позаплановому порядку в НАЗК розпочали 39 перевірок за інформацією, яка надійшла від громадськості.

З 1 січня провели понад дві тисячі спеціальних перевірок, заявив Радецький.

Також, за його словами, до Національного антикорупційного бюро було передано 6 повідомлень, за якими мають бути відкриті кримінальні провадження і здійснені досудові розслідування.

Він зазначив, що це особи, які не подали декларацій: серед них судді апеляційної інстанції та народні депутати.

Їхні імена в НАЗК не називають, але вони стануть відомі у разі внесення даних в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань.

НАЗК передало до суду понад 20 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення фінансового контролю суб’єктами декларування першої хвилі, які несвоєчасно повідомляли НАЗК про зміни в майновому стані, зокрема НАЗК ухвалило 2 рішення про притягнення до відповідальності двох заступників міністрів.

У лютому НАЗК ухвалило рішення про початок повної перевірки електронних декларацій президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та членів Кабміну.

30 жовтня Порошенко подав свою електронну декларацію, він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Також Порошенко задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривень.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, на час завершення першого етапу було подано понад 118 тисяч декларацій. Нині триває другий етап декларування.