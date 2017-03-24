Штаб: через обстріли біля Троїцького загинув військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі біля Троїцького загинув військовослужбовець Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад біля Троїцького Луганської області.

За даними штабу, обстріл позицій українських військових на цьому напрямку вівся з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 міліметри.

У прес-центрі штабу АТО вранці сьогодні повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі збільшили до 94 кількість обстрілів за минулу добу, в результаті чого поранень зазнали троє українських військовослужбовців.

Натомість в угрупованні «ЛНР» заявили, що українські силовики минулої доби п’ять разів порушили режим тиші, обстрілявши позиції сепаратистів біля населених пунктів Логвинове, Калинове, Сокільники.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.