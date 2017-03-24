Адвокат: фігуранта справи «справи Хізб ут-Тахрір» тримають в карцері через лист кримськотатарською мовою

Одного з «сімферопольської п’ятірки» фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва три доби тримають в карцері за лист, написаний кримськотатарською мовою. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповів його адвокат Еміль Курбедінов.

Як пояснив захисник, під час обшуку в камері співробітники СІЗО знайшли у Абдуллаєва лист кримськотатарською мовою, який він писав своїй родині, лист вилучили.

Коли Абдуллаєв виступив з вимогою його повернути, чоловіка помістили в карцер, де він перебуває вже третю добу.

Адвокат заявив, що розцінює це як тиск на його підзахисного і має намір оскаржити дії адміністрації ізолятора.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

12 жовтня 2016 року в окупованому Росією Криму відбулися обшуки у п’яти мусульманських родинах. У результаті затримали п’ятьох кримських татар – Еміля Джемаденова, Узаїра Абдулаєва, Теймура Абдулаєва, Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова. Їх звинувачують в участі у забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Напередодні Державний департамент США у своїй доповіді про стан прав людини у світі звернув увагу на систематичні порушення прав людини в окупованому Росією Криму і, зокрема, згадав про «справу Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними».