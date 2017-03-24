Путін зустрівся з кандидатом в президенти Франції Марін Ле Пен

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з ультраправим кандидатом в президенти Франції Марін Ле Пен в Кремлі.

У ході неоголошеної зустрічі 24 березня Путін також зазначив, що Росія не прагне вплинути на майбутні вибори в Франції.

«Ми жодним чином не хочемо впливати на поточні події, але ми залишаємо за собою право спілкуватися з усіма представниками всіх політичних сил країни», – цитує Путіна інформаційне агентство «Інтерфакс-Росія».

Він сказав, що «наші партнери в Європі і США» мають таке ж право.

На попередніх переговорах з російськими законодавцями Ле Пен закликала до налагодження тісніших зв’язків між двома країнами, які стикаються з «двома гігантськими, монументальними викликами – глобалізмом і ісламським фундаменталізмом».

Вона також закликала до скасування санкцій, які Захід застосував щодо Москви за її дії стосовно України.