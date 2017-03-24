Гройсман: уряд очікує на рішення коаліції щодо призначення керівника МОЗ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що уряд очікує на рішення парламентської коаліції щодо призначення міністра охорони здоров’я.

«Ми розпочали консультації, консультації тривають. Як тільки коаліція визначиться, я обов’язково виконаю свій обов’язок», – сказав Гройсман під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

У липні минулого року Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров’я Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я. До квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі.