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24 Березень 2017, Київ 15:13
Новини | Події

Гройсман: уряд очікує на рішення коаліції щодо призначення керівника МОЗ

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що уряд очікує на рішення парламентської коаліції щодо призначення міністра охорони здоров’я.

«Ми розпочали консультації, консультації тривають. Як тільки коаліція визначиться, я обов’язково виконаю свій обов’язок», – сказав Гройсман під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

У липні минулого року Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров’я Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я. До квітня 2016 року МОЗ очолював Олександр Квіташвілі.

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