Дніпро: працівники культури пікетують облраду, протестуючи проти зменшення зарплат

У Дніпрі працівники театрально-концертних закладів пікетують обласну раду, протестуючи проти зменшення зарплат. У руках вони тримають плакати з написами «Дніпро – культурна столиця?», «Немає грошей – немає музики!», «Не вбивайте дитячу казку!».

За словами учасників акції протесту,акторів театрів та учасників музичних колективів філармонії, вийти на акцію протесту їх змусив брак коштів на існування обласних комунальних театрально-концертних закладів.

За даними профспілок працівників культури, з березня цього 2017 року їхня зарплата зменшилась майже на 30% через урізання коштів з обласного бюджету: замість 135 мільйонів гривень на фінансування таких закладів в обласному бюджеті було закладено 100 мільйонів.

Зокрема, музиканти Дніпропетровського академічного симфонічного оркестру обласної філармонії заявили, що за таких умов їхній колектив під загрозою розпаду.

«Зараз у колективі 80% музикантів, які не народились у Дніпрі. Вони зібрані з усієї України, в нашому колективі 70% молоді. Після урізання зарплат колектив може залишити більша частина музикантів. Прожити за трохи більше ніж 4 тисяч гривень на місяць дуже складно, а тим більше – винаймати житло», – розповіли учасники оркестру.

Під стінами обласної ради учасники акції провели флешмоб: одягнувши маски і взявши до рук ляльок, вони влаштували театралізоване дійство. Їх підтримав оркестр, зігравши твори світової класики. При цьому актори скандували: « Не вбивайте культуру!». Вони також поставили під будівлю облради похоронний вінок.

До мітингувальників із будівель обласних органів влади ніхто не вийшов.

У Дніпропетровській обласній раді ситуацію зі зменшенням заробітних плат працівникам культури підтвердили і обіцяють прокоментувати пізніше, зазначаючи, що питання щодо фінансування театрально-концертних закладів області на сесію, що триває у п’ятницю, не виносили.