Апеляційний суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді арешту, заставу скасував

Апеляційний суд Києва 23 березня, розглянувши апеляційну скаргу в інтересах підозрюваного судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Можливість внесення застави Апеляційний суд скасував.

«Постановити нову ухвалу – обрати підозрюваному Чаусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також ухвалою роз’яснено, що у такому разі після затримання Чауса і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки слідчий суддя розгляне питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановить ухвалу», – повідомляє прес-служба суду апеляційноїінстанції.

У січні Солом’янський райсуд Києва обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі понад 722 тисяч гривень.

1 березня стало відомо про затримання Миколи Чауса в Молдові. У НАБУ тоді заявили, що після отримання офіційної інформації про затримання підозрюваного протягом 10 днів бюро направить клопотання про екстрадицію до Генпрокуратури як уповноваженого державного органу, а ГПУ має скерувати запит до компетентного органу іноземної держави про видачу особи в Україну. Суд у Молдові заарештував Чауса за незаконний перетин молдовського кордону. Українська сторона вже подала Молдові документи для екстрадиції Чауса.

Національне антикорупційне бюро 9 серпня 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання та арешт судді Чауса. Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на його затримання. За даними бюро, з 11 листопада 2016 року він перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.