Усупереч закону Рада часто починає засідання попри відсутність реального кворуму – «Схеми»

Під час відкриття засідань парламенту в залі Верховної Ради не рідко відсутній кворум, а інформація, що з’являється на табло про кількість присутніх депутатів, інколи не відповідає дійсності, при цьому електронна реєстрація народними депутатами в залі парламенту часто відбувається неперсонально. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», журналісти якої упродовж двох сесійних тижнів безперервно кількома камерами фільмували залу парламенту.

Наприклад, 24 лютого 2017 року попри те, що табло у парламенті показало присутність 322 депутатів, насправді, за підрахунками журналістів програми «Схеми», в залі було не більше 140 депутатів, тобто вдвічі менше.

Мінімально необхідна кількість депутатів для початку роботи Верховної Ради – 226.

«Де-факто і де-юре засідання не мало б розпочинатися, поки депутати не зберуться в залі Верховної Ради», – пояснив юрист, директор ГО «Центр демократії та верховенства права» Тарас Шевченко.

Журналісти помітили непоодинокі випадки, коли інформація, яка відображається на табло у парламенті по суті є фальсифікованою.

Перед початком кожного засідання Верховної Ради голова парламенту оголошує кількість присутніх депутатів. Для того, щоб депутат був зареєстрований в електронній системі, він повинен вставити свою картку для голосування за робочим місцем у парламенті.

Журналісти у парламенті виявили депутатів з різних фракцій, які перед засіданням розкладають депутатські картки для голосування у гнізда в залі парламенту. Часто такі депутати розкладають десятки карток своїх колег, низка з яких згодом відсутні під час реєстрації присутності депутатів.

«Я вважаю цю справу нечесною, тому що багато народних депутатів можуть бути відсутніми, але їхні картки лишаються і вони відповідно автоматично висвітлюються», – зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій і погодився, що це картковий кворум.

Закон України «Про регламент Верховної Ради України» передбачає, що у залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації замість народного депутата іншою особою.

«Схеми» помітили, що картку для Олексія Порошенка, сина президента України, вставляє в гніздо для голосування за його робочим столом народний депутат Іван Мельничук.

Депутат Олексій Порошенко одного разу з’явився у залі уже після електронної реєстрації.

У «Блоці Петра Порошенка» відразу декілька людей розставляють картки для голосування за своїх колег. Це чемпіон світу з пауерліфтингу Ігор Побер, депутат Олександр Бакуменко, а також Юрій Соловей. Він обраний депутатом вперше. «Ви знайшли найгіршого депутата чи що? У мене один із найкращих показників по голосуванню – 80 відсотків», – виправдовується він і каже, що лише зараз дізнався про таку норму регламенту, тож обіцяє надалі «уникати таких речей».

За всю фракцію Радикальної партії Олега Ляшка картки розставляє Олексій Ленський, колишній помічник лідера цієї політсили.

«Хто перший зайшов у зал – то й і взяв пішов взяв картки та повставляв», – розповідає він.

Депутат Вадим Івченко розкладає картки за депутатів фракції «Батьківщина».

«Якщо я це роблю (а я декілька разів так робив), я турбуюся за правду, тому що ці колеги – вони дійсно присутні на фракції. Ми не беремо картки тих, кого немає взагалі і хто не зареєструвався», – пояснив свої дії депутат Івченко,

Картки депутатської групи «Партії «Відродження», яку очолює Віталій Хомутиннік, розставляє Артем Ільюк.

«Я просто, якщо треба допомогти, таким чином, щоб хлопці не губилися. Просто дисципліна. Бачите, в залі це кругом відбувається. А це не законно хіба?» – дивується він.

Також журналісти помітили, що у «Народного фронту» за кількох депутатів розставляла картки член регламентного комітету Ірина Єфремова. Зокрема, вона вставила картки інших депутатів за робочі столи в залі парламенту депутатів Миколи Княжицького, Ігоря Котвицького та Антона Геращенка, який того дня так і не з’явився у парламенті.