Суд в Криму не задовольнив скаргу Полозова на дії слідчого ФСБ

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя не задовольнив скаргу адвоката Миколи Полозова щодо дій слідчого ФСБ під час «незаконного допиту».

«Кримський суд передбачувано відмовив у задоволенні моєї скарги на незаконні дії слідчого ФСБ. Далі апеляція і ЄСПЛ, зрозуміло», – написав адвокат на своїй сторінці в twitter.

Верховний суд Криму 14 лютого відхилив скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову судді Київського районного суду Сімферополя про дозвіл слідчому ФСБ Росії Ігорю Скрипці допитати його як свідка у «справі Умерова».

Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував як викрадення.

Відсторонення Полозова може вплинути на хід судових засідань у «справі Умерова». Таку думку озвучив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Влада анексованого Криму звинувачує Умерова у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.