Диппредставництвам США вказали запровадити нові правила перевірки прохачів віз – агентства

Посольства і консульства США у світі отримали вказівки визначити групи людей, що потребують детальнішої перевірки при зверненні по візу, повідомляють агентства.

Ці заходи, що передбачають дослідження діяльності прохачів у соцмережах, містяться в дипломатичній телеграмі від державного секретаря США Рекса Тіллерсона, інформують агентства «Ройтерз» і «Асошієйтед прес».

В інструкції не вказано точно, яких верств прохачів це має стосуватися, але встановлено, що вивчення соцмереж необхідне для всіх, хто підозрюється у зв’язках із тероризмом чи бував у місцевостях, захоплених екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Це має на меті виконати вказівки адміністрації президента США Дональда Трампа, щоб процедури перевірки були здатні дієво визначити осіб, що можуть становити загрозу Сполученим Штатам.

За повідомленнями, Державний департамент не став офіційно коментувати цих даних.