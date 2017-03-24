Депутат Ігор Мосійчук зміг придбати коштовний Lexus за 149 тисяч гривень – #Точно

Народний депутат України, член фракції Радикальна партія Олега Ляшка Ігор Мосійчук в 2015 році зумів придбати коштовний Lexus LX570 за 149 000 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Відповідно до закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень.

Таким чином, придбання автомобіля за значно нижчою від ринкової сумою, а саме 149 000 гривень, може свідчити про бажання народного депутата уникнути фінансового моніторингу його правочину купівлі-продажу транспортного засобу.

До своєї електронної декларації парламентар Ігор Мосійчук вніс орендовані квартири в Києві та Василькові, коштовний швейцарський годинник Roger Dubuis, колекцію антикварних шабель та кинджалів, а також колекцію картин.

Окрім цього, в нього задекларовано два автомобілі – вже згаданий Lexus LX570 (2008 року випуску) та Hyundai Coupe (2006 року випуску).

Зауважимо на кількості готівки родини Ігоря Мосійчука – 139 800 євро, 177 550 доларів, 628 000 гривень, 420 000 гривень, 22 000 доларів, 7600 євро.