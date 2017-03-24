У Британії повідомили про нові арешти у зв’язку з нападом у Лондоні

У Великій Британії поліція повідомила про ще два важливі, за її словами, арешти в перебігу розслідування нападу у столиці Лондоні в середу, внаслідок якого загинули чи померли вже чотири людини і були травмовані близько 50.

Як сказав керівник сил спецоперацій поліції столичного регіону Лондона Марк Роулі, тепер за ґратами перебуває вже дев’ять затриманих, іще одну особу відпустили під заставу на час розслідування.

Поліція також повідомила, що нападник, ідентифікований як 52-річний британський громадянин Халід Масуд, народився у Британії як Адріан Рассел Аджао, але після навернення в іслам змінив ім’я. Крім того, він користувався іменем Адріан Елмз.

Поліція вважає, що він діяв наодинці, хоча не виключає можливості причетності інших осіб до нападу.

Раніше про нього додали, що він уже кілька разів притягався до кримінальної відповідальності, але у причетності до тероризму не підозрювався.

Нападника застрелила поліція в центрі Лондона в середу після того, як він автом давив перехожих на мості, а потім ножем зарізав працівника поліції охорони британського парламенту. Внаслідок цього нападу загинули чи померли вже чотири особи – працівник поліції і троє перехожих.

Число загиблих може зрости: ще дві людини перебувають у критичному стані, одна має травми, що загрожують життю. Також із серйозними травмами шпиталізовані двоє працівників поліції.

Потерпіли внаслідок нападу близько 50 людей із 12 країн, громадян України серед них немає. Один із загиблих перехожих – громадянин США, ще двоє – британці.

Відповідальність за напад узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава»: воно заявило, що нападник був одним із його «воїнів», який здійснив операцію «у відповідь на заклик» обирати за ціль громадян країн, що беруть участь у міжнародній коаліції проти угруповання. Ця заява наразі не підтверджена.