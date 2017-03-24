У Білорусі силовики затримали групу журналістів, серед яких українська журналістка

У Білорусі силовики затримали групу журналістів, зокрема журналістку українського видання «Новое время» Христину Бердинських.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, правоохоронці в штатському прийшли в офіс партії «Зелені» в Мінську, переписували дані з документів людей, які прийшли туди, з офісу нікого не випускали, через якийсь час з’явилися представники міліції в формі, всім наказали йти в машини «для з’ясування обставин».

В офісі партії проводять збір допомоги сім'ям затриманих за останні дні. Там перебували і журналісти, в тому числі кореспондентка білоруської служби Радіо Свобода Галина Абакунчік, журналістка українського видання «Новое время» Христина Бердинських і журналісти «France24» (Франція).

«Везуть в Московський РУВС Мінська. Чому не знаємо. Акредитована», – написала на своїй сторінці в Facebook Христина Бердинських.

Раніше сьогодні білоруська правозахисна організація «Весна» повідомила, що близько 130 активістів, які протестували проти так званого «податку на дармоїдство», отримали терміни ув’язнення до 15 днів і не зможуть взяти участь у нових акціях 25 березня.