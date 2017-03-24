Ірина Луценко заявляє, що не планує очолювати фракцію БПП

Народний депутат України, заступниця голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко спростовує інформацію про те, що є одним із претендентів на посаду голови фракції.

«Чутки в кулуарах Верховної Ради і нічим не підтверджена інформація у ЗМІ про те, що я претендую на посаду голови фракції БПП у Верховній Раді, не відповідають дійсності», – цитує слова Ірини Луценко прес-служба «БПП» 24 березня.

Про те, що нинішній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента ‎України зі стратегічних питань.‎

Після цього українські ЗМІ цитували депутатів із фракції БПП, які серед ймовірних кандидатур на нового голову називали, зокрема, й Ірину Луценко.