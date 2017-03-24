Ірина Луценко заявляє, що не планує очолювати фракцію БПП

Народний депутат України, заступниця голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Луценко спростовує інформацію про те, що є одним із претендентів на посаду голови фракції.
«Чутки в кулуарах Верховної Ради і нічим не підтверджена інформація у ЗМІ про те, що я претендую на посаду голови фракції БПП у Верховній Раді, не відповідають дійсності», – цитує слова Ірини Луценко прес-служба «БПП» 24 березня.
Про те, що нинішній голова президентської фракції Ігор Гринів йде з цієї посади, заявив його заступник Сергій Березенко 23 березня ввечері на телеканалі «24». Сам Гринів цю заяву не коментував. За словами Березенка, Гринів має намір сконцентруватися на роботі радника президента України зі стратегічних питань.
Після цього українські ЗМІ цитували депутатів із фракції БПП, які серед ймовірних кандидатур на нового голову називали, зокрема, й Ірину Луценко.
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