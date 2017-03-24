Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
24 Березень 2017, Київ 19:43
Новини | Події

Жебрівський: в Авдіївці поранений місцевий житель

Авдіївка після обстрлів, 10 лютого 2017 року

Авдіївка після обстрлів, 10 лютого 2017 року

Дивитись коментарі

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авдіївці поранений місцевий житель.

«Сьогодні близько 14:30 у подвір’ї власного будинку на вулиці Леваневського у старій Авдіївці кульове поранення отримав місцевий 62-річний житель. Чоловік отримав вогнепальне наскрізне поранення правого плечового суглобу. Калібр кулі 7,62 міліметра», – написав він на своїй сторінціу Facebook.

За даними Жебрівського, чоловік від госпіталізації відмовився.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і підтримувані Росією бойовики звинувачують одна одну.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG