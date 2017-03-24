Жебрівський: в Авдіївці поранений місцевий житель

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авдіївці поранений місцевий житель.

«Сьогодні близько 14:30 у подвір’ї власного будинку на вулиці Леваневського у старій Авдіївці кульове поранення отримав місцевий 62-річний житель. Чоловік отримав вогнепальне наскрізне поранення правого плечового суглобу. Калібр кулі 7,62 міліметра», – написав він на своїй сторінціу Facebook.

За даними Жебрівського, чоловік від госпіталізації відмовився.

Останнім часом Авдіївка та її околиці потерпають від обстрілів, в яких українська сторона і підтримувані Росією бойовики звинувачують одна одну.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.