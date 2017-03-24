Двоє військових загинули від початку доби на Донбасі – штаб АТО

Від початку доби у зоні конфлікту на сході України внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків загинули двоє українських військових, повідомляє 24 березня прес-центр штабу АТО. Згідно з повідомленням, під час обстрілів Авдіївки був поранений цивільний житель. Як заявляють у прес-центрі, це дані станом на 18:00 24 березня.

У штабі української воєнної операції на Донбасі заявили, що підтримувані Росією бойовики продовжують «інтенсивний вогонь» по позиціях українських військових, зокрема із гранатометів, кулеметів і артилерія калібру 152 міліметри. Найбільше обстрілів – на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донецької області, звинуватили українських військових в обстрілах 24 березня, зокрема, околиць Донецька і Ясинуватої. Про постраждалих не повідомляють.

В угрупованні «ЛНР», що контролює частину Луганщини, про обстріли 24 березня не повідомляють.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.