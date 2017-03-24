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24 Березень 2017, Київ 21:08
Новини | Політика

МЗС: осквернення пам’ятника жертвам Голокосту в Тернополі є провокацією

Міністерство закордонних справ України висловило сподівання на оперативне притягнення винних до відповідальності

Міністерство закордонних справ України висловило сподівання на оперативне притягнення винних до відповідальності

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Міністерство закордонних справ України засудило акт вандалізму в Тернополі, де невідомі особи осквернили пам’ятник жертвам Голокосту.

У заяві МЗС назвало дії невідомих «спланованою провокацією, яка має на меті розхитати міжнаціональний мир і злагоду в Україні».

«Упевнені, що правоохоронні органи України вживуть всіх необхідних заходів для того, щоб замовники і виконавці цього ганебного злочину були оперативно знайдені та притягнені до відповідальності», – наголосили в МЗС.

Зі свого боку, посольство України в Ізраїлі висловило занепокоєння «сплеском провокацій антисемітського характеру» в Україні.

«Закликаємо правоохоронні органи провести ретельні розслідування останніх інцидентів, зокрема щодо осквернення пам’ятника жертвам Голокосту у Тернопільській області та руйнування меморіальної стіни, присвяченої жертвам Голокосту в місті Саврань Одеської області, з метою якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності в установленому законодавством порядку», – заявили в посольстві.

24 березня директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що у Тернополі невідомі осквернили пам’ятник жертвам Голокосту. Він оприлюднив фото, на якому видно намальовані червоною фарбою нацистські символи на пам’ятнику.

У січні цього року на Одещині вандали розбили пам’ятний знак, встановлений на місці розстрілу сотень євреїв – жителів міста у роки Другої світової війни.

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