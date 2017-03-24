НАБУ: обшуки в Одесі стосуються продажу мерії адмінбудівлі за завищеними цінами

Національне антикорупційне бюро заявляє, що обшуки в Одеси 24 березня стосуються справи про продаж мерії адміністративної будівлі за завищеними цінами.

«Слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах службовими особами органу місцевого самоврядування за попередньою змовою із представниками комерційного сектору. Йдеться про продаж мерії Одеси адміністративної будівлі за завищеними цінами», – повідомляє НАБУ у Facebook.

За повідомленням, під час досудового розслідування детективи встановили, що згадану будівлю в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Краян» на початку 2016 року продали за 11 мільйонів гривень. «У серпні 2016 року їй надано окрему адресу й продано за 4 мільйони гривень. Водночас у вересні цього ж року новий власник запропонував цю будівлю Одеській мерії вже за 185 мільйонів гривень. Операція з купівлі-продажу відбулася в грудні 2016 року», – заявили в НАБУ.

Досудове розслідування у цій справі детективи НАБУ почали в листопаді минулого року. Слідчі дії тривають.

Раніше сьогодні одеські ЗМІ повідомляли, що детективи Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії в мерії Одеси. За повідомленнями, в апараті міськради, кабінетах деяких віце-мерів, в департаменті комунальної власності вилучали документи.