Правозахисники закликали владу Білорусі не перешкоджати планованим мітингам

Правозахисна організація Amnesty International закликала владу Білорусі дати можливість провести всі плановані на суботу, 25 березня, масові заходи, не перешкоджаючи їм застосуванням надмірної поліційної сили чи довільними затриманнями мирних учасників – «як це відбувалося попередніми тижнями», додали правозахисники.

Як заявили в організації, влада Білорусі має врешті визнати засадниче право громадян на мирний протест і не забороняти таких заходів, не вдаватися до сили проти мирних учасників протестів і до інших способів переслідування їх.

Посадовці ж мають перестати змальовувати інакодумців як «п’яту колону» й натомість забезпечити право всіх на свободу висловлення думки і свободу зібрань, наголосили правозахисники.

Організатори планованого маршу у столиці Мінську з нагоди неофіційного свята Дня волі 25 березня повідомили Радіо Свобода, що міська влада дозволила зібратися тільки в парку на околиці міста, але не в центрі.

При цьому, звернули увагу активісти, за законом влада зобов’язана повідомити про своє рішення щодо масового заходу за п’ять днів до нього, але фактично повідомила лише за день, у п’ятницю.

За словами організаторів маршу в Мінську, вони відтак дотримаються свого первісного плану пройти ходою центром Мінська.

День волі, якого не визнає нинішня влада Білорусі, відзначає річницю створення 25 березня 1918 року Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менш ніж рік, перш ніж Білорусь захопили більшовики і проголосили в ній «радянську владу».

Попередніми тижнями в Білорусі були затримані десятки активістів, які брали участь в інших акціях протесту – проти запровадження податку з безробітних. Близько 130 з них засудили до адмінарештів на терміни до 15 діб – як вважає опозиція, в першу чергу з метою не дати їм узяти участь у нових акціях 25 березня.